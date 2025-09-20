جامعتا كفر الشيخ الحكومية والأهلية تستقبلان الطلاب الجدد والقدامى

أعلن الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، انتهاء جامعة كفر الشيخ الحكومية والأهلية من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، حيث تستقبل الجامعة الطلاب بمختلف كلياتها وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يجري على قدم وساق وفقًا للخطة الشاملة التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى بداية من الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الجامعة تضع دائمًا نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.