وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تحالف وتنمية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جامعة القاهرة الجديدة الأهلية بالسادس من أكتوب، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وخلال الافتتاح سلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بإجمالي 808 أعضاء، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف الواحد 126 مليون جنيه، وشارك في المبادرة 553 جهة متنوعة.

واوضح أنها شملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة)، وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة.