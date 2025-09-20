قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
يارا أمين

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، يملك مشروعًا واضحًا يسعى لتحقيقه مع الفريق، مؤكدًا أنه رفض عرضًا أوروبيًا مؤخرًا رغم تأخر حصوله على مستحقاته المالية.


وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي بموقع  فيسبوك: “يانيك فيريرا لديه مشروع مع الزمالك ويسعى لتحقيقه.. ما علمته أن المدرب تلقى عرضا أوروبيا منذ أسبوعين لكنه اعتذر دون التفاوض على الأمور المالية.. كل ذلك حدث في وقت تأخر صرف مستحقاته المالية.. المدرب يرغب في استكمال مشروعه مع الفريق”.


 

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء  المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

مهيب عبدالهادي يانيك فيريرا الزمالك الجونة فيريرا ستاد الكلية الحربية

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الهجوم الإسرائيلي على قطر

قطر تسلم رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي

علم روسيا

روسيا: قرار الأمم المتحدة استفزازي وعقوبات إيران لا علاقة لها بالدبلوماسية

ترامب

أرقام متناقضة بشأن رهائن غزة.. ترامب: 40 قتيلا وأقل من 20 على قيد الحياة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

