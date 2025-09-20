مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، يملك مشروعًا واضحًا يسعى لتحقيقه مع الفريق، مؤكدًا أنه رفض عرضًا أوروبيًا مؤخرًا رغم تأخر حصوله على مستحقاته المالية.



وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يانيك فيريرا لديه مشروع مع الزمالك ويسعى لتحقيقه.. ما علمته أن المدرب تلقى عرضا أوروبيا منذ أسبوعين لكنه اعتذر دون التفاوض على الأمور المالية.. كل ذلك حدث في وقت تأخر صرف مستحقاته المالية.. المدرب يرغب في استكمال مشروعه مع الفريق”.





وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.