سنغافورة: لا خطط لتشديد الإجراءات الصحية بسبب متحور XFG السائد في البلاد

أكدت وكالة الأمراض المعدية السنغافورية أن المتحور XFG من فيروس كوفيد-19 الذي تم اكتشافه مؤخراً في ماليزيا هو السلالة السائدة حالياً في سنغافورة، لكن لا توجد خطط لفرض تدابير صحية إضافية في الوقت الراهن.

وأوضحت الوكالة أن الأدلة الحالية لا تشير إلى أن المتحور XFG يسبب مرضاً أكثر شدة مقارنة بالمتحورات السابقة ، وذلك وفق ما نقلته صحيفة سترايتس تايمز السنغافورية اليوم السبت.

وقالت وكالة الأمراض المعدية إنه تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في سنغافورة في أبريل الماضي ، وخلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 سبتمبر، مثل متحور XFG أكثر من ثلثي العينات المحلية التي تم تحليلها، وفقاً للوكالة.

وأضافت الوكالة : "التقديرات الإجمالية لعدد إصابات كوفيد-19 في المجتمع في نفس الأسبوع كانت منخفضة".

ويعد XFG من نسل المتحور JN.1، وكل منهما يعد من السلالات الفرعية للفيروس سارس-كوف-2.

وأشارت وكالة الأمراض المعدية إلى أن اللقاحات المعتمدة حالياً ضد كوفيد-19 من المتوقع أن تظل فعالة في حماية الأفراد من الإصابة بالأمراض الشديدة الناجمة عن هذا المتحور الجديد.

