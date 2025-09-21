قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: توزيع 5 آلاف وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية.. و150 معهدا أزهريا يستقبل الطلاب

معهد ازهري
معهد ازهري
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

توزيع 5 آلاف وجبة غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد.

  وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توزيع 5 آلاف وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مركز الداخلة وقراه، ضمن نشاط الإطعام الذي تشرف عليه المديرية؛ دعمًا لمظلة التضامن الاجتماعي وتخفيفًا عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

أكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنّ المبادرة جرى تنفيذها عبر نشاط “مطبخ الخير والإطعام” بمركز الداخلة، الذي تديره جمعية رعاية مرضى السرطان بالداخلة التابعة للمديرية، على أن يجري التوزيع تحت إشراف كامل من التضامن لضمان وصول الوجبات إلى الأسر المستحقة داخل نطاق الداخلة وقراها.
 

تفاصيل الوجبات وآلية التوزيع

وأوضح العديسي، أنّ الوجبات طازجة ومتكاملة العناصر، إذ جرى تجهيز وتوزيع 500 وجبة يوميًا لمدة 10 أيام، تضمّ لحومًا وأرزًا وخضارًا وفاكهة، وتُسلَّم الوجبات مباشرة داخل المناطق الأكثر احتياجًا، مع مراعاة خرائط الاستحقاق الاجتماعي التي تعتمدها التضامن، بما يضمن أن تصل الوجبات إلى الأسر الأولى بالرعاية في الداخلة دون تأخير أو ازدواج.
 

بناء قدرات المتطوعين واستدامة العمل

وأشار وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى أنّ النشاط لا يقتصر على الإطعام فقط، بل يشمل تدريبًا عمليًا لفريق من المتطوعين على أسس سلامة الغذاء، وإدارة سلسلة التوريد الصغيرة، والتوزيع الميداني، استعدادًا لتوسيع نشاط الإطعام خلال شهر رمضان المبارك 2026، بما يرسّخ مبدأ “العمل الخيري المنظّم” ويعزز استدامة الخدمة للأسر الأولى بالرعاية في الداخلة.
 

شعار “الخير هيدوم 365 يوم”

ولفت إلى أنّ النشاط يجري ضمن شعار “الخير هيدوم 365 يوم”، الذي يعبّر عن استمرارية الإطعام على مدار العام وعدم ربطه بالمواسم فقط، بما يتسق مع توجهات التضامن نحو دعم شبكات الأمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. يُذكر أن الشعار رُوِّج له في مبادرات محلية مماثلة داخل الداخلة خلال سبتمبر 2025.

 150 معهدا أزهريا في الوادي الجديد تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، إنهاء كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة اليوم الأحد، داخل 150 معهدًا أزهريًا موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة. 


وجاء الإعلان بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية، ومعه تشديد على الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة منذ أول يوم دراسة لضمان بداية قوية للطلاب والطالبات في الوادي الجديد.

جاهزية كاملة.. وبيئة آمنة من أول حصة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت إنّه جرى تنفيذ حزمة إجراءات داخل المعاهد الأزهرية لتهيئة مناخ تعليمي منضبط، يشمل متابعة حركة الدخول والخروج، والتأكد من نظافة الفصول والساحات، وتوفير عناصر السلامة والأمان منذ أول يوم دراسة.

حملات بيطرية شاملة بالوادي الجديد لفحص وتحصين الثروة الحيوانية

 أجرى قطاع الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري، سلسلة من الحملات المكثفة خلال الفترة الأخيرة شملت مختلف مراكز المحافظة.


أكدت الدكتورة إيمان خضر، مدير الإرشاد البيطري بالوادي الجديد، اليوم،  أنه  جرى اختبار 170 رأس أغنام و13 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا في إطار أعمال إدارة الأمراض المشتركة.


الكشف والعلاج الميداني

أوضحت إيمان، أن الحملات أسفرت عن معالجة 138 حيوانًا، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي الظاهري على 70 رأس أبقار و15 رأس غنم، إلى جانب 150 طائر دواجن، كما شملت الجهود التفتيش على 12 طنًا من اللحوم المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

