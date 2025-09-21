عربية النواب: فيتو واشنطن انحياز أعمى لجرائم الإبادة بغزة.. ومصر تحمل لواء العدالة

انتقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تكرار استخدام حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن الدولي، لإجهاض أي قرار يُدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدة أن الموقف الأمريكي لم يعد مجرد انحياز، بل تحول إلى غطاء سياسي مباشر لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم : إن واشنطن بهذا السلوك تتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية عن الدماء التي تُسفك يوميًا في غزة مشيراً إلى أنه لم يعد صادمًا أن تستخدم أمريكا الفيتو لصالح إسرائيل، فقد اعتادت ذلك لعقود، لكن ما يحدث اليوم جريمة مضاعفة، لأن العالم بأسره يشاهد أكثر من 65 ألف شهيد و165 ألف جريح – معظمهم من النساء والأطفال – بينما تُكبل قرارات مجلس الأمن بفيتو أمريكي فاضح، يكشف ازدواجية المعايير الدولية ويهدم ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة.”

وطالب “أباظة” المجتمع الدولي بضرورة التحرّك الفوري والضغط على الولايات المتحدة للتوقف عن هذه السياسات، مؤكدًا أن التاريخ لن يغفر للصمت الدولي.

وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طرحت بشكل واضح وحاسم خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تقوم على وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف مسار الحل السياسي الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً من المجتمع الدولي أن يدعم جهود مصر العادلة والواقعية، لأنها اليوم تُجسد صوت الضمير الإنساني في مواجهة آلة الحرب والدمار.