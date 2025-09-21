قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أول يوم دراسة|وزير التعليم لطلاب مدرسة بالقليوبية: ركزوا في مادة البرمجة
أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة
في أول يوم دراسة| وزير التعليم يتحدث مع الطلاب والاهالي بالقليوبية عن مزايا البكالوريا
جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية
خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية
استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"أنا بنت مصر" شعار طالبة ترفع راية مصر في ثاني أيام الدراسة بمدارس الغربية.. صور

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت إحدي مدارس مدينة طنطا في محافظة الغربية صباح اليوم حمل طالبة في المرحلة الابتدائية راية العلم المصري خلال طابور الصباحي المدرسي رافعة شعار "أنا بنت مصر " تزامنا مع بدء أيام العام الدراسي الجديد لسنة 2025م _2026م .

من جانبه أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية قد انتظمت الدراسة بها، حيث استقبلت اليوم 2735 مدرسة، حوالي مليون و١٧٨ ألف ٣٦٥ طالب وطالبة، هي جملة أعداد الطلاب المستهدفين بالحضور من طلاب الصفين الأول والثاني بجميع المراحل والنوعيات، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب من جميع المراحل والنوعيات بالمدارس تدريجيا، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

كما شهد محيط المدارس بالمحافظة، تنظيم لحركة المرور من قبل مديرية الأمن، وأعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، وذلك لتهيئة المناخ المناسب وتوفير بيئة تعليمية جيدة لجميع الطلاب.

وأكد "حسن"، أن جميع مدارس المحافظة استقبلت اليوم طلاب الصفين الأول والثاني من جميع المراحل، في انتظام وانضباط واستعداد كامل لانطلاق الفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن مدارس اليوم تشمل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والفترة الواحدة، وقامت جميع المدارس بتنظيم الطابور الصباحي، وأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وكشف  وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول، والتشديد على نظافة الفصول والطرقات والأفنية ودورات المياه، والتشديد أيضاً على إغلاق البوابات، وتواجد مسؤول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

وأشار  "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في يومها الثاني، داخل جميع مدارس محافظة الغربية، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق، وعام دراسي مكلل بالنجاح.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انا بنت مصر طالبة ابتدائي العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

أحمد سالم

في أول ظهور له بكلمة أخيرة.. أحمد سالم: أشكر لميس الحديدي.. والموضوعية طريقنا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اكتشاف ثور مجنح ضخم خلف جامع النبي يونس في الموصل.. تفاصيل

صورة أرشيفية

البحوث الفلكية: الكسوف والخسوف يؤكدان دقة الحسابات الهجرية

صورة أرشيفية

المفوضية الأوروبية: الحكومة الإسرائيلية تحاول تقويض حل الدولتين

بالصور

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد