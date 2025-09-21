قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: التدريس أم المهن والمعلمون شركاؤنا في التطوير وقراراتنا كلها من الميدان

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهنة التدريس تعد "أم المهن" لأن المعلم هو المسئول الأول عن وضع الطلاب على مسارات المهن المختلفة في المستقبل.

و التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمعلمي مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية ، وهنأهم ببداية العام الدراسي، مؤكداً أن جميع قرارات الوزارة تنطلق من أرض الميدان، وبمشاركة المعلمين الذين يعدون الشريك الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

وكان قد استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، برفقة المهندس أيمن محمد عطية محافظ القليوبية، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بمتابعة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية، والاطمئنان على انتظام الدراسة من اليوم الأول.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



وبدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالبة، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على لقاء الطالبات وأولياء الأمور قبل دخول المدرسة، حيث هنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وتحدث معهم حول اختيارهم لنظام الثانوية العامة أو نظام شهادة البكالوريا، موضحًا مزايا نظام البكالوريا وما يتيحه من فرص متعددة ومسارات متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم لمستقبل أفضل.

كما شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه المحافظ طابور الصباح، وتحية العلم بالمدرسة، والتدريبات الرياضية التي قدمتها الطالبات.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

ارشيفية

السجن المشدد 3 سنوات لموظف ببنك لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه

متهم

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحـ.ـرش بسيدة في حدائق القبة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على آخر بعصا خشبية في الدقهلية

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد