كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
انطلاق ملتقى آرت شرم بشرم الشيخ بمشاركة 60 فنانًا من 20 دولة

ايمن محمد

​انطلقت بمدينة شرم الشيخ النسخة الثانية من ملتقى "آرت شرم الشيخ " الفني، الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 60 فنانًا من 20 دولة. يهدف الملتقى، الذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، إلى عرض إبداعات الفنانين في أجواء استثنائية تجمع بين الفنون والموسيقى والضيافة.


و​يُقام الملتقى في "تال أفينيو"؛ الذي يُعد المكان الأمثل لاستضافة عدد كبير من الأعمال الفنية، كما يشهد الملتقى تنظيم ورش عمل فنية مباشرة أمام الجمهور. وفي هذا الصدد، أكدت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن الهدف من الملتقى هو الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية تقدم كل ما هو جديد ومختلف، مضيفةً أن "آرت شرم" في نسخته الثانية يُعد من أهم الأحداث التي تجذب شرائح متنوعة من السائحين.


​وأوضحت الشاعر أن الملتقى ليس مجرد مهرجان فني، بل هو مساحة يلتقي فيها البحر الأحمر مع الإبداع، ويوفر للفنانين منصة للتجربة والتعاون وتبادل الثقافات، وللزوار نافذة جديدة لاكتشاف شرم الشيخ بعيون الفن.
​من جانبه، قال الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الملتقى، إن "آرت شرم" يُعد أكبر ورشة عمل فنية في العالم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ باتت مدينة عالمية للفنون والثقافة بجانب كونها مقصدًا سياحيًا شهيرًا. وأشار إلى أن برنامج الملتقى يتضمن استقبال الفنانين بفندق صن رايز رمال ريزورت، يعقبه مؤتمر صحفي بعنوان "دور الفن في تقريب الثقافات" بمشاركة وسائل الإعلام المختلفة.

​يُسدل الستار على الملتقى في 28 سبتمبر بحفل تكريم للفنانين، على أن يغادروا مدينة ظهر يوم 29 سبتمبر بعد أن عاشوا تجربة فنية وسياحية متكاملة على أرض مصر.

