اتصالات الشيوخ: تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية تتويج لجهود الدولة بالقطاع
فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل
الكرداني يحقق أول برونزية أفريقية وعربية مع أهلي طرابلس في مونديال السلة
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه أسدود
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
نقلة جديدة من التأمينات.. الاستعلام عن المعاش يكشف الزيادة المخفية

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
محمد غالي

تشهد منافذ الصرف المختلفة إقبالا كبيرا من أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025، حيث تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة صرف المستحقات المالية طوال الشهر، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية.

صرف معاشات

 وأكدت الهيئة أن الصرف يتم متضمنا الزيادة التي أقرتها الدولة هذا العام بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها اعتبارا من يوليو 2025 ضمن خطة موسعة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

قنوات صرف المعاشات

حرصت هيئة التأمينات على تنويع قنوات صرف المعاشات لتجنب التكدس أمام المنافذ، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
فروع البنوك المختلفة.
المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، التي توفر مرونة وسهولة في السحب والدفع.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادة المقررة، وذلك عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2. اختيار أيقونة «صاحب معاش» ثم الضغط على «الخدمات التأمينية».
3. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
4. الضغط على «استعلام» لتظهر تفاصيل ملف المعاش وقيمة الزيادة.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

جاءت شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر للعام الحالي على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها.
الشريحة الثانية: 1725 جنيها.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.
الشريحة السادسة: 2990 جنيها.
الشريحة السابعة: 3335 جنيها.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

مواعيد صرف المعاشات

أوضحت هيئة التأمينات أن صرف المعاشات يتم بشكل ثابت مع بداية كل شهر ميلادي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبذلك سيكون موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، مع استمرار الصرف عبر مختلف المنافذ والقنوات الإلكترونية المعتمدة.

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
محافظ الشرقية
طريقة عمل عيش العدس بدلا من الفينو فى اللانش بوكش
خلال اللقاء
