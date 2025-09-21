موقف زيزو من العودة لتدريبات الأهلي

يبذل أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جهودًا كبيرة للغاية للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

ويخضع زيزو لجلستي تأهيل يوميا صباحا ومساءً، وخضع لأشعة جديدة خلال الساعات الماضية أثبتت تحسن حالته، حيث يحاول اللحاق بمواجهة الزمالك رغم رفض الجهاز الطبي بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان الفريق الأحمر حقق فوزاً صعبا على سيراميكا كليوباترا، ما تسبب في حالة من الهدوء النسبي داخل أرجاء القلعة الحمراء عقب فترة من الضغوط الشديدة.

