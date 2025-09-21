قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
ديني

ذكر كان يهديه النبي لأصحابه.. يُغفر الله لك به جميع الذنوب

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

تركنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وهناك ذكر كان يهديه النبي إذا أحب أحدا من أصحابه، فعلينا جميعا أن نردده حتى يدخلنا الجنة، هذا الذكر يغفر الله به كل الذنوب ويستر كل العيوب، وحتى من يفترض المستحيل أنه ليس له ذنوب أو أخطاء، فالعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لم يكن له ذنب سيرفع له درجاته ويزيد نعيمه في الجنة.

ذكر يدخلك الجنة

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورًا لك، فقال الصحابي بلى يا رسول الله، فقال النبي: قل "لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين".

فهذا الذكر هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحب أحدًا من أصحابه لم يكن يهديه هدية عينية وإنما كان يهديه شيئًا يدخله الجنة، ولذا كانوا حريصين على ما يضمن سعادتهم في الحياة الباقية.

وتعد هذه الأذكار كرامة لامة محمد وخصوصية لنبيهم، إذ منحهم الله على لسان نبيهم هدايا من الأذكار يتوبوا بها إلى الواحد القهار يتوب عليهم فيها مما مضى ويغفر لهم ما هو آت.

ذكر يدخلك الجنة ذكر الله دخول الجنة

المزيد

