ذكر كان يهديه النبي لأصحابه.. يُغفر الله لك به جميع الذنوب

تركنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وهناك ذكر كان يهديه النبي إذا أحب أحدا من أصحابه، فعلينا جميعا أن نردده حتى يدخلنا الجنة، هذا الذكر يغفر الله به كل الذنوب ويستر كل العيوب، وحتى من يفترض المستحيل أنه ليس له ذنوب أو أخطاء، فالعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لو لم يكن له ذنب سيرفع له درجاته ويزيد نعيمه في الجنة.

ذكر يدخلك الجنة

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورًا لك، فقال الصحابي بلى يا رسول الله، فقال النبي: قل "لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين".

فهذا الذكر هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحب أحدًا من أصحابه لم يكن يهديه هدية عينية وإنما كان يهديه شيئًا يدخله الجنة، ولذا كانوا حريصين على ما يضمن سعادتهم في الحياة الباقية.

وتعد هذه الأذكار كرامة لامة محمد وخصوصية لنبيهم، إذ منحهم الله على لسان نبيهم هدايا من الأذكار يتوبوا بها إلى الواحد القهار يتوب عليهم فيها مما مضى ويغفر لهم ما هو آت.