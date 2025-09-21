782 طالبًا.. جامعة قناة السويس: زيادة الإقبال على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا يعكس نجاح برامجها

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبالهم الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث استعرضوا أمام رئيس الجامعة استعدادات الكلية لانطلاق الدراسة والالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وخلال جولته، تفقد الدكتور ناصر مندور قاعات التدريس والمعامل التطبيقية، مشيدًا بالإمكانات المتطورة التي توفرها الكلية للطلاب، مؤكّدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالكليات ذات الطابع التكنولوجي لدورها في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي، مطالبًا الطلاب بالحرص على تعلم اللغة الصينية كجزء مهم من دراستهم.

وأوضح أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تضم هذا العام 782 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف الفرق الدراسية بواقع: 392 بالفرقة الأولى، و202 بالفرقة الثانية، و105 بالفرقة الثالثة، و83 بالفرقة الرابعة، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على الكلية وبرامجها التطبيقية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الطلاب موزعون بين أقسام الكلية الثلاثة، حيث يضم قسم الاتصالات 266 طالبًا وطالبة، فيما يضم قسم الإلكترونيات 256، بينما يضم قسم الميكاترونيك 260، مؤكدًا أن هذه التخصصات تمثل مستقبل الصناعة التكنولوجية وتخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الصناعات المتقدمة.

كما شدد على أن الجامعة ستواصل دعم الكلية من خلال توفير أحدث التجهيزات وتطوير المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان تخريج كوادر متميزة تسهم في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.