قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

782 طالبًا.. جامعة قناة السويس: زيادة الإقبال على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا يعكس نجاح برامجها

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبالهم الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث استعرضوا أمام رئيس الجامعة استعدادات الكلية لانطلاق الدراسة والالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وخلال جولته، تفقد الدكتور ناصر مندور قاعات التدريس والمعامل التطبيقية، مشيدًا بالإمكانات المتطورة التي توفرها الكلية للطلاب، مؤكّدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالكليات ذات الطابع التكنولوجي لدورها في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي، مطالبًا الطلاب بالحرص على تعلم اللغة الصينية كجزء مهم من دراستهم.

وأوضح أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تضم هذا العام 782 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف الفرق الدراسية بواقع: 392 بالفرقة الأولى، و202 بالفرقة الثانية، و105 بالفرقة الثالثة، و83 بالفرقة الرابعة، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على الكلية وبرامجها التطبيقية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الطلاب موزعون بين أقسام الكلية الثلاثة، حيث يضم قسم الاتصالات 266 طالبًا وطالبة، فيما يضم قسم الإلكترونيات 256، بينما يضم قسم الميكاترونيك 260، مؤكدًا أن هذه التخصصات تمثل مستقبل الصناعة التكنولوجية وتخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الصناعات المتقدمة.

كما شدد على أن الجامعة ستواصل دعم الكلية من خلال توفير أحدث التجهيزات وتطوير المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان تخريج كوادر متميزة تسهم في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

المؤتمر: حل الدولتين في صدارة أجندة مصر بالأمم المتحدة

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: اتصال السيسي وماكرون يفتح آفاقًا جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

اقتصاد

مصر تراهن على الرياضة كقاطرة للنمو الاقتصادي.. نواب: صناعة واعدة تجذب الاستثمارات وتخلق المزيد من فرص العمل

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد