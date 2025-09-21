مرور دمياط الجديدة يكثف التواجد بالشوارع مع بدء العام الدراسي لضمان انضباط الطريق

مع بداية العام الدراسي الجديد، كثفت وحدة مرور دمياط الجديدة برئاسة المقدم أحمد بليغ رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، من التواجد بمختلف أنحاء المدينة خاصة مع بدء الدراسة داخل المدارس والجامعات.

جاء ذلك في إطار تحقق الانضباط بالشارع والتصدى لأى مخالفات للمركبات سواء كانت سيارات أم دراجات بخارية " موتوسيكلات" ومتابعة التزام قائدى المركبات بالتعليمات المرورية و الأمن والسلامة خاصةً لقائدى الموتوسيكلات والزام سائق الأجرة بالالتزام بخط السير .

وعلى صعيد آخر تم تكثيف التواجد المرورى بالشوارع خاصةً خلال أوقات الذروة ودخول وخروج الطلاب للمدارس والكليات مع استمرار هذا التواجد الكثيف على مدار اليوم من أجل السيولة المرورية بالشوارع.