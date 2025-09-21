الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين

أكدت الأمم المتحدة، أنّ اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية خطوة مهمة لحل الدولتين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويمثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة محورية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، فهو يمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

دعم الحقوق السياسية للفلسطينيين

كما أن الاعتراف لا يعني فقط دعم الحقوق السياسية للفلسطينيين، بل يعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويضع حدًا لمعاناة استمرت لعقود بسبب الاحتلال والحصار، ويساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ويؤكد التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية والعدالة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات جادة تضمن الأمن والكرامة لجميع الأطراف.