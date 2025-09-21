تخريج دفعة جديدة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية بالمعادي

كرم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، خريجي الدفعة الثامنة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية التابع للإيبارشية.

أُقيم حفل التخرج على مسرح كنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا (مقر المطرانية)، حيث قدّم نيافته شهادات التخرج والهدايا التذكارية للخريجين البالغ عددهم ٤٠ خريجًا.

كما استقبل المركز الدفعة العاشرة، والبالغ عددها ٦٠ طالبًا.

وكانت نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمحلة الكبرى، حفل تخرج الدفعة السادسة عشر، واستقبال الدفعة الحادية والعشرين وذلك في مقر الكلية الإكليريكية بالمطرانية، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى ومدير الكلية.

تضمن الحفل تسليم شهادات التخرج للدفعة السادسة عشر، إلى جانب تكريم الأوائل في الصفوف الأخرى.