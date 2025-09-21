رئيس النادي الإسماعيلي يوضح حقيقة تداول فيديو له داخل قفص الاتهام

كشف المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، حقيقية محاكمته اليوم الأحد بمحكمة جنايات الإسماعيلية، وتداول فيديو له داخل قفص الاتهام بقاعة المحكمة.

واوضح نصر ابو الحسن أن القضية لها علاقة بالإسكان من سنة 2012 وخلافات على كميات وأوقات ومواعيد، تابعة لشركة العقارات الخاصة بي، لي فلوس والطرف الثاني بيقول ليه فلوس".



وتابع رئيس الإسماعيلي خلال تصريحاته: "القضية قديمة زي ما قلت، والنادي لا دخل له بها، وأؤكد أن تركيزي الحالي كله على النادي وأنشطته".





وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية إخلاء سبيل المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي في أولي جلسات محاكمته في قضايا شيكات بدون رصيد، وتأجيل المحاكمة الي جلسة نوفمبر المقبل.



حيث شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، انعقاد جلسة محاكمة المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، في عدد من القضايا السابقة التي أُحيل على خلفيتها إلى الجنايات.

رئيس نادي الإسماعيلي داخل القفص بمحكمة الجنايات

وحضر المهندس نصر أبو الحسن داخل القفص الحديدي وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة.

وتستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع وممثلي النيابة العامة، إضافة إلى استعراض المستندات والتقارير الفنية المتعلقة بالقضايا محل الاتهام.