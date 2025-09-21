تشكيل قمة آرسنال ومانشس هوتر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي آرسنال ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

رايا؛ تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، زوبيمندي، ميرينو؛ مادويكي، جيوكيريس، وتروسارد.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي؛ رودري، برناردو سيلفا، رايندرز؛ فودين، هالاند، ودوكو.

وويحتل آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثانى عشربرصيد 6 نقاط.