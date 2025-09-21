وزير الشباب والرياضة يفتتح نادى الكشافة البحرية بمحافظة الاسماعيلية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير المساعد لمحافظة الاسماعيلية ونائبا عن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، نادى الكشافة البحرية بمحافظة الاسماعيلية، وذلك بعد انتهاء اعمال التطوير.

وشملت اعمال التطوير على: تطوير الواجهة البحرية "الميناء البحري"، بالاضافة الى تطوير المبني الاداري والنزل الكشفي، وقاعة المحاضرات والمكتبة، كما تفقد السيد الوزير غرفة الحماية المدنية.

و أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية الشاملة والاستراتيجية التي تضع “بناء الإنسان المصري” على رأس أولوياتها، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأضاف صبحي أن الوزارة لا تهدف لبناء الحجر فقط، بل تسعى لبناء البشر وتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب وطموحاتهم، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة متكاملة لبناء الشخصية وغرس قيم الولاء والانتماء والقدرة على مواجهة التحديات.

ووجه الوزير رسالة لشباب الكشافة بالإسماعيلية، حثهم فيها على استغلال كافة إمكانيات النادي ليكونوا نموذجاً مشرفاً للشاب المصري الفاعل في مجتمعه والمشارك في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.