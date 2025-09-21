"الياسري": الموقف الأسترالي من الاعتراف بدولة فلسطين نابع من اعتبارات أخلاقية وضغوط سياسية

قال أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، إن خطوة أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين تأتي في إطار ما وصفه بـ "الأخلاق السياسية"، مؤكدًا أن هذا القرار هو موقف أخلاقي أكثر منه موقف سياسي تقليدي.

وفي حديثه مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الياسري أن هناك ضغوطًا متصاعدة من تيارات اليسار الليبرالي في بريطانيا وعدد من الدول الغربية، بسبب ما يجري في قطاع غزة، وما وصفه بـ "حالة الاستعداء المستمرة التي تمارسها حكومة نتنياهو"، والتي بدأت تُقلق صُنّاع القرار في العواصم الغربية.

وأضاف: "بدأت هذه الدول تشعر بأن حكومة نتنياهو لم تعد شريكًا موثوقًا، بل تشكل خطرًا على مصالحها المباشرة، مما دفعها للتحرك سياسيًا ومحاولة وضع حد لهذه الأزمة الممتدة، والتي اتضح أن إسرائيل تستغلها سياسيًا لتحقيق مصالحها الخاصة، دون اعتبار لمصالح المنطقة أو حتى مصالح شركائها الغربيين".

وأشار الياسري إلى أن الموقف الأسترالي يحمل مزيجًا من البراغماتية والمثالية السياسية، وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار دعم حل الدولتين، والتمهيد لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وتابع رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية حديثه بالقول إن التحرك الأسترالي لم يكن منفردًا، بل جاء في إطار تنسيق مشترك مع بريطانيا وكندا، في إشارة إلى تقاطع موقف الدول الثلاث.

وأضاف أن الخصوصية الجغرافية والثقافية لأستراليا تجعلها تتفاعل مع التوازنات الدولية بشكل فريد، موضحًا أن "أستراليا تتقاطع فيها الثقافة السياسية الغربية مع الجغرافيا الآسيوية، وهو ما يجعلها حريصة على تبنّي مواقف متوازنة تحظى بقبول داخلي وتفهم خارجي".