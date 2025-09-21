قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

"الياسري": الموقف الأسترالي من الاعتراف بدولة فلسطين نابع من اعتبارات أخلاقية وضغوط سياسية

غزة
غزة
علي مكي

قال أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، إن خطوة أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين تأتي في إطار ما وصفه بـ "الأخلاق السياسية"، مؤكدًا أن هذا القرار هو موقف أخلاقي أكثر منه موقف سياسي تقليدي.

وفي حديثه مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الياسري أن هناك ضغوطًا متصاعدة من تيارات اليسار الليبرالي في بريطانيا وعدد من الدول الغربية، بسبب ما يجري في قطاع غزة، وما وصفه بـ "حالة الاستعداء المستمرة التي تمارسها حكومة نتنياهو"، والتي بدأت تُقلق صُنّاع القرار في العواصم الغربية.

وأضاف: "بدأت هذه الدول تشعر بأن حكومة نتنياهو لم تعد شريكًا موثوقًا، بل تشكل خطرًا على مصالحها المباشرة، مما دفعها للتحرك سياسيًا ومحاولة وضع حد لهذه الأزمة الممتدة، والتي اتضح أن إسرائيل تستغلها سياسيًا لتحقيق مصالحها الخاصة، دون اعتبار لمصالح المنطقة أو حتى مصالح شركائها الغربيين".

وأشار الياسري إلى أن الموقف الأسترالي يحمل مزيجًا من البراغماتية والمثالية السياسية، وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار دعم حل الدولتين، والتمهيد لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وتابع رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية حديثه بالقول إن التحرك الأسترالي لم يكن منفردًا، بل جاء في إطار تنسيق مشترك مع بريطانيا وكندا، في إشارة إلى تقاطع موقف الدول الثلاث.

وأضاف أن الخصوصية الجغرافية والثقافية لأستراليا تجعلها تتفاعل مع التوازنات الدولية بشكل فريد، موضحًا أن "أستراليا تتقاطع فيها الثقافة السياسية الغربية مع الجغرافيا الآسيوية، وهو ما يجعلها حريصة على تبنّي مواقف متوازنة تحظى بقبول داخلي وتفهم خارجي".

فلسطين استراليا غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

