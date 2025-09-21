تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نافذ حال عدم وجود تعديلات

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه فور وصول خطاب إلى مجلس النواب سيتم عقد جلسة عاجلة للبرلمان لبحث كافة أوجه الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية.

الاعتراض على القانون

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن القانون سيكون نافذ حال عدم وجود أي تغييرات في القانون، لأن من حق الرئيس الاعتراض على القانون مرة واحدة فقط.

لافتا إلى أن بداية دور الانعقاد القادم 1 أكتوبر المقبل، فمن الممكن لم يتم عقد جلسة طارئة والاكتفاء بالجلسة المقبلة وعرض الأمر على النواب.

من جانبه؛ قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الحفاظ على المواطنين وحياتهم والحفاظ على حريتهم، وهذا أمر شديد الأهمية وشديد الإخلاص.

قانون الإجراءات الجنائية

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن هناك مخاوف على قانون الإجراءات الجنائية وحرية الرأي والإعلام، وفي بعض جلسات المحاكم الصحافة لم تؤدي دورها، وتقدمت نقابة الصحفيين بطلب اعتراض على ذلك، وامتد الأمر إلى ما بعد الموافقة على القانون.



وأشارالإعلامي أحمد موسى إلى أنه لا يجوز إصدار قانون وفيه «عوار»، وأن الرئيس السيسي كان منحازا للعدل، لافتا إلى أن هناك توسع كبير في تناول هذا القانون.