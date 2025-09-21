قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان افتتاح الصالة الدولية لرفع الأثقال

الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والبطلة الأولمبية سارة سمير، اليوم الأحد، افتتاح صالة رفع الأثقال الدولية "سارة سمير" بالقرية الأولمبية التابعة لقناة السويس، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، و اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسئولي القرية الأولمبية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية المجتمع المحلي.

كما حضر الافتتاح نخبة من المعنيين برياضة رفع الأثقال محليا وإفريقيا ودوليا برئاسة الأستاذ محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، والمهندس منار  الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الإفريقي، والأستاذ محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد صالة رفع الأثقال الدولية أحدث منشآت القرية الأولمبية لقناة السويس، و الأولى من نوعها في محافظة الإسماعيلية التي تستوفي كافة اشتراطات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، سواء للتدريب أو لاستضافة البطولات.

وتبلغ المساحة الإجمالية للأعمال الإنشائية 1000 متر مسطح، منها 500 متر مربع لصالة رفع الأثقال المجهزة على أعلى مستوى، فيما تشمل المساحة المتبقية مبنى إداري ملحق يتسع لغرف تغيير الملابس واستراحة ومخزن للأدوات الرياضية.

وفي كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى السيد الفريق أسامة ربيع، مثمناً دور هيئة قناة السويس في دعم الرياضة المصرية من خلال استضافة وإنشاء صالة رفع الأثقال الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الإسماعيلية لطالما كانت “مصنع الأبطال”، مؤكداً أن هذه المنشأة الجديدة ستسهم في اكتشاف ورعاية المزيد من المواهب القادرة على رفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه تحية خاصة للبطلة الأولمبية سارة سمير، معرباً عن فخره الكبير بإنجازاتها التي ألهمت جيلاً كاملاً من الشباب، وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدورها كنموذج يُحتذى به في العطاء، ليس فقط من خلال تحقيق الميداليات، بل أيضاً عبر دعمها المستمر لزملائها وزميلاتها في رياضة رفع الأثقال، مؤكداً أن إطلاق اسمها على الصالة هو أقل تقدير يمكن تقديمه لبطلة بحجم سارة سمير.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي والمشاركة الفعالة في دعم البنية التحتية الرياضية المصرية، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن صالة رفع الأثقال الدولية تحمل  اسم البطلة الأولمبية سارة سمير تقديرا لما حققته من إنجازات مشرفة في تاريخ اللعبة على المستوى الدولي، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مسيرتها الرياضية.


فيما عبرت البطلة سارة سمير عن تقديرها لجهود وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس في دعم رياضة رفع الأثقال، مؤكدة أن صالة قناة السويس لرفع الأثقال تعد من أكبر الصالات الرياضية المتخصصة في رياضة رفع الأثقال في مصر.

وأكدت البطلة الأولمبية أن الصالة الدولية لرفع الأثقال سيكون لها مردود إيجابي نحو زيادة نشاط رفع الأثقال في محافظة الإسماعيلية خاصة مع تجهيزها بمستوى عالمي يليق باستضافة المنتخبات والبطولات العالمية وإعداد أبطال جدد.

وتعد البطلة سارة سمير أيقونة في رياضة رفع الأثقال، حيث سطرت تاريخاً مشرفاً لمصر بإنجازاتها المتتالية، وأبرزها الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، والعديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولات العالم، ما جعلها واحدة من أبرز البطلات المصريات والعربيات في تاريخ اللعبة.

