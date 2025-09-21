إعلامي يتغنى بالزمالك: روح الفريق الكل فيها نجم

أشاد الإعلامي مينا ماهر بمستوي فريق الزمالك في الفترة الحاليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : روح الفريق الكل فيها نجم دي مش مجرد كلمة ده واقع الزمالك عايش فيه حاليا و في إنكار ذات كبير من كل الفريق و اللاعبين و حالة جميلة الزمالك عايش فيها في صدارة الدوري، حالة الدعم و المساندة للفريق و الشغف تجاه الزمالك و الجمهور اكيد هو اللاعب رقم 1

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.