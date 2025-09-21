مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالبحيرة

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، مصرهم إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت في محافظة البحيرة.

وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا «اتجار بالمواد المخدرة»، بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاستهداف البؤرة الإجرامية.

وبمجرد شعور العناصر الإجرامية باقتراب القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، ما دفع القوات للتعامل معهم بالمثل، حفاظًا على الأرواح، وأسفر الاشتباك عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في الحال.

تم التحفظ على جثث القتلى تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.