انهيار وفاء عامر على الهواء بعد اتهامها بتجارة الأعضاء : كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول يا رب رد عليا مظلمتي

دخلت الفنانة وفاء عامر في حالة من الانهيار والبكاء على الهواء، بعد تداول اتهامات باطلة بحقها تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أنها تعرضت لمظلمة كبيرة وافتراءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت وفاء عامر، خلال تصريحاتها فى برنامج كلمة أخيرة مع الأعلامى أحمد سالم على قناة on: "كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول يا رب رد عليا مظلمتي، وكل واحد جاب في سيرتي… الناس كانت بتطبطب عليا ويقولولي بندعيلك، وواحد في الشارع قالي الحمل تقيل بس إنتي جامدة، وأنا في مصر بلد القانون"، مشددة على ثقتها الكاملة في القضاء المصري.

وأضافت أنها قررت التوقف عن مساعدة المشاهير والشخصيات العامة مستقبلاً بعد الأزمة التي واجهتها عقب وفاة ناشئ الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، قائلة: "ساعدت إبراهيم شيكا لوجه الله، وكان بيبعتلي رسايل بصوته يشتكي من أسرته… اتعرضت لظلم وقلة أدب، ومش هساعد شخصيات عامة تاني"، مشيرة إلى أن واجبها الإنساني كان دائمًا هو دافعها الأول دون انتظار أي مقابل أو مكاسب شخصية.

و أوضحت أن ما تعرضت له من شائعات سبب لها صدمة نفسية شديدة، لكنها واثقة أن القانون سيأخذ مجراه وستظهر الحقيقة قريبًا.