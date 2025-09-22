معتصم سالم: بيراميدز جاهز لتحدي أهلي جدة والجالية المصرية أكبر داعم



أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، جاهزية فريقه لمواجهة أهلي جدة السعودي، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

وقال سالم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" ننظر في حالة اللاعبين بعد مباراة أوكلاند سيتي، هناك بعض الشكاوى البدنية، وسنحسم الموقف غدًا لتحديد مدى الجاهزية."

أضاف:" بيراميدز قدم موسمًا استثنائيًا، نافس في كل البطولات وتُوج ببطولة إفريقيا، ولدينا فريق قادر على الذهاب بعيدًا."

أوضح:" أهلي جدة يملك أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا معتادون على مواجهة الضغوط الجماهيرية."

أكد:" الجالية المصرية في جدة تدعمنا بقوة، وهذا يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة."

وعن موقف رمضان صبحي، أوضح سالم: "رمضان لاعب محترف وكبير، يعرف كيف يفصل بين عمله والأمور الأخرى. اشتكى من شد خفيف عقب مباراة أوكلاند، وسنحدد جاهزيته خلال الساعات المقبلة."

