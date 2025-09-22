قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محطة جديدة في مسار التعاون المصري السنغافوري نحو شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
رنا أشرف

يشهد مسار العلاقات المصرية السنغافورية تطورًا ملحوظًا مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة إلى القاهرة، والتي مثلت محطة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على بناء شراكات أوسع، لتشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة بالنظر إلى التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسعي مصر إلى تنويع شراكاتها وتعزيز حضورها مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يعزز مكانتها. 

كما تعكس الزيارة التزام القاهرة بتعميق التعاون مع شركاء جدد في المنطقة، بما يدعم خططها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

أشرف غراب: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن زيارة ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، جاء في توقيت مناسب يشهد فيه طفرة في العلاقات المصرية مع دول القارة الأسيوية وتنويع علاقاتها وبناء علاقات قوية مع القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا وعلى رأسها الصين واليابان والهند وسنغافورة، مؤكدا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة، خاصة وأن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا في العالم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر .

أوضح غراب، أن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا حول العالم، وتتميز بأنها ناجحة في مجال التجارة الخارجية والاستثمار، وقد قدرت تجارتها الخارجية بنحو يعادل التجارة العربية، موضحا أن هذه الزيارة سينتج عنها تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، خاصة وأن مصر تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية قوية تحمي المستثمرين ومحفزات استثمارية وأراضي صناعية وتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات .

وأشار غراب، إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر ناجحة وقد شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الصحة والنقل البحري والزراعة والحماية الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إضافة لمناقشة تعظيم سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الدولتين، موضحا أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش هذه الزيارة سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 137 مليون دولار مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

تابع غراب، أن سنغافورة أصبحت خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وقد بلغت قيمة استثماراتها نحو 210.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بسنغافورة نحو 30.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق، موضحا أن مصر تتميز بأنها بوابة إفريقيا يمكن من خلالها الوصول للسوق الإفريقية بسهولة ما يساهم في تعظيم فرص الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحا أن دخول الاستثمارات السنغافورية لمصر يعكس ثقة واضحة في البيئة الاستثمارية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة ما يسهم في جذب استثمارات آسيوية وأوروبية جديدة لمصر .
 

العلاقات المصرية السنغافورية سنغافورة الاستثمار الاقتصاد العالمي القوى الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

شريف إكرامي عن اتهام اللاعب رمضان صبحي التزوير: وكيل لاعبين كان بياخد منه فلوس عشان إثبات قيد بالمعهد

ارشيفية

انقلبت به السيارة.. إصابة شخص إثر وقوع حادث بالدقهلية

شهادة ميلاد

4 طرق مختلفة لـ استخراج شهادة الميلاد .. اعرف الخطوات

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد