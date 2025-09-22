تموين الإسماعيلية يكثف حملاته لضبط ومراقبة الأسواق

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ١٧ حتى ٢١ سبتمبر الجاري، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن:

• ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم.

في مجال الرقابة على المخابز:

تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي مجال الرقابة على الأسواق:

تم تحرير ٨ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ١١ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، محضر محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، ١١ محضرا لعدم تنظيف أدوات العجن، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٧ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر لعدم وجود سجل.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بنشر أقام الشكاوى للمواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨