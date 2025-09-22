قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

‏سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن  النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة


أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 15 جنيهات للكيلو

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏


 

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيه

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيه

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيه

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيه


 

سعر الفاكهه اليوم :


 

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.


 

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.


الخوخ: 50جنيهًا للكيلو.


 

البرقوق: 50جنيهًا للكيلو.


 

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.


 

المانجو البلدي: 50 جنيها.

العنب :37جنيها


 

العنب الأسود :40جنيها


 

‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة


 

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع


 


 


 

اسعار الخضروات والفواكه اليوم أسعار الخضروات اسعار الفواكه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

أرشيفيه

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

جانب من الاجتماع

الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

أرشيفيه

الدولة تتحرك بثقلها لحماية المواطن... ومبادرات متعددة تضرب الغلاء في مقتل

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد