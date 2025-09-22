أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة
أسعار الخضراوات اليوم
الطماطم: 15 جنيهات للكيلو
البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.
الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.
الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.
البصل: 15 جنيهًا للكيلو.
الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.
الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.
الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.
البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه.
سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيه
سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيه
سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيه
سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيه
سعر الفاكهه اليوم :
الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.
التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.
الخوخ: 50جنيهًا للكيلو.
البرقوق: 50جنيهًا للكيلو.
الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.
المانجو البلدي: 50 جنيها.
العنب :37جنيها
العنب الأسود :40جنيها
شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة
بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع