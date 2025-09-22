غدا.. "الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية" بملتقى الهناجر

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، ينظم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، الذى يأتي هذا الشهر بعنوان "الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية" وذلك فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، الفنان حسين نوح الكاتب والناقد الموسيقي، الناقدة الفنية سمية عبد المنعم الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد، الكاتب والناقد الفني الأستاذ هيثم أبو زيد، الأستاذ عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، وتقدم فرقة كنوز بقيادة الفنان "محمود درويش" مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التى أرخت لأحداث هامة فى التاريخ المصري وتغنى بها كبار نجوم الطرب.