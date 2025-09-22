قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تطلق تدريبات "سفراء التطوير" لنقل فلسفة المناهج الجديدة

تدريبات "سفراء التطوير"
تدريبات "سفراء التطوير"
ياسمين بدوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات "سفراء التطوير"، والتي تُعد سلسلة جديدة من التدريبات الرامية إلى توطين المعرفة، وبناء ثقافة تبادلها بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية.

يأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الماضي، والهادف إلى وضع سياسات تعليمية تنبع من صوت الميدان وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وموجّهين ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن برنامج تدريبات "سفراء التطوير" يهدف إلى تمكين السفراء من نقل فلسفة المناهج الجديدة وما تحمله من مردود إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، بل وعلى مستقبل التعليم في مصر بوجه عام.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن "سفراء التطوير" انطلقوا في تدريباتهم لنقل المعرفة في جميع أنحاء الجمهورية، ليستمروا خلال الفترة المقبلة في توصيل ما تلقّوه من خبرات ومعارف مباشرة من الخبراء اليابانيين إلى زملائهم في المديريات والإدارات التعليمية، وذلك وفق خطة محكمة وضعتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الموجّهين وسفراء التطوير أنفسهم.

ويأتي هذا في إطار ما نفّذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تدريبات مكثفة على المناهج المطوّرة خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال ورش عمل حضورية أو تدريبات عبر الفيديو كونفرانس، والتي استهدفت جميع المعلمين بنسبة 100%.

والجدير بالذكر أن سفراء تطوير مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي قد أنهوا تدريباتهم الأسبوع الماضي، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع الجانب الياباني المطوّر للمنصة اليابانية الأولى في تدريس البرمجة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم سفراء التطوير البرمجة

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

جانب من الاجتماع

خطة لتعزيز التعاون الثنائي بين اتحاد الغرف الأفريقية ورواندا

جانب من الاجتماع

مصر تبحث تعزيز صادرات المنسوجات وسط تحديات عالمية

جانب من الاجتماع

الوكيل : زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية ضرورة

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

