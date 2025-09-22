انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالحكومة والقطاع العام 20.9% في 2024

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الاثنين المـوافـق 22 / 9 / 2025 " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 ".

بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 774 أجنبي عام 2024 مقابل 978 أجنبي عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 20.9٪.

تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام خلال الفترة ( 2020- 2024)

بلغ عدد الذكور العاملين الأجانب في القطاع الحكومي و القطاع العام / الأعمال العام 721 أجنبي بنسبة 93.2% ، في حين بلغ عدد الإناث 53 أجـنبية بنسبة قدرها 6.8% عام 2024.

40.7٪ من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية عام 2024

تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2024 حـيث بلغ 315 أجنبي بنسبة قدرها 40.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 155 أجنبـي بنسبة قدرها 20.0٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 16 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.1٪.

يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 386 أجنبي بنسبة قدرها 49.9٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 221 أجنبي بنسبة قدرها 28.6٪ .

يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 504 أجنبي بنسبة قدرها 65.1٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 112 أجنبي بنسبة قدرها 14.5٪ ، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيون حيث بلغ عددهم 45 أجنبي بنسبة قدرها 5.8٪ من إجمالي عدد الأجانب .

العاملون الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام طبقا ً لأقسام المهن الرئيسية عام 2024

42.0٪ من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالهيئات العامة عام 2024

يمثل العـاملين الأجانب بالهيئات العامة العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 325 أجنبي بنسبة قدرها 42.0٪ يليهم العـاملين الأجانب بالقطاع العام/الأعمال العام بعدد 270 أجنبي بنسبة قدرها 34.9 ٪ .

بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 615 أجنبي بنسبة قدرها 79.5 ٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 159 بنسبة قدرها 20.5٪ عام 2024.

العاملون الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام طبقا ً لنوع التعاقد وجهة العمل عام 2024