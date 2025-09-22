قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط أب بتهمة ملامسة أجزاء من جسد طفلته بعد بلاغ زوجته في المنوفية

المنوفية
المنوفية
مروة فاضل

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي عامل بمركز اشمون بعد بلاغ من زوجته بقيامه بملامسة اجزاء من جسد طفلته البالغة من العمر 9 سنوات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون تلقيهم بلاغا من سيدة تتهم زوجها بملامسة اجزاء من جسد طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات وقيام الطفلة بأخبار والدتها.

بالانتقال تم ضبط المشكو في حقه “ ا.م ” للتحقيق في اتهامات زوجته له، حيث أكدت أنها أثناء خروجها للعمل يقوم زوجها بملامسة اجزاء من جسد طفلتها.

وأكدت الزوجة في بلاغها، أن طفلتها اشتكت من والدها وروت ما حدث لها علي يد والدها.

فيما يتم التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

