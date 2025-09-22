ضبط أب بتهمة ملامسة أجزاء من جسد طفلته بعد بلاغ زوجته في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي عامل بمركز اشمون بعد بلاغ من زوجته بقيامه بملامسة اجزاء من جسد طفلته البالغة من العمر 9 سنوات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون تلقيهم بلاغا من سيدة تتهم زوجها بملامسة اجزاء من جسد طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات وقيام الطفلة بأخبار والدتها.

بالانتقال تم ضبط المشكو في حقه “ ا.م ” للتحقيق في اتهامات زوجته له، حيث أكدت أنها أثناء خروجها للعمل يقوم زوجها بملامسة اجزاء من جسد طفلتها.

وأكدت الزوجة في بلاغها، أن طفلتها اشتكت من والدها وروت ما حدث لها علي يد والدها.

فيما يتم التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.