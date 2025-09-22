محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة تلا لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، الدكتورة مني داوود مديرة عيادات التأمين الصحي بتلا.

إستهل محافظ المنوفية جولته، بتفقد مبني عيادات التأمين الصحي بتلا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث تفقد المحافظ الصيدلية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد موجهاً بزيادة عدد منافذ صرف الأدوية تيسيراً علي المواطنين وتخفيف التكدس ، فيما أجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى من منتفعي التأمين واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة .

وخلال تفقده وجه المحافظ بتشكيل لجنة لإجراء معاينة علي الطبيعة لبحث إمكانية تنفيذ أعمال توسعات وتعلية دورين إضافيين بعيادات التأمين الصحي بتلا لاستيعاب عدد أكبر من مترددين منتفعي الـتأمين وتحسين جودة الخدمات لمرضي كبار السن ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات.

فيما قام محافظ المنوفية بزيارة تفقدية الي دار المسنين بتلا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ، رافقه الأستاذة عفاف عبدالخالق مديرة الدار ، وخلال تفقده أكد المحافظ علي أهمية تحسين مستوي الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين ، مشيراً الي ضرورة توفير بيئة آمنة لجميع النزلاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم ، هذا وقد تابع محافظ المنوفية نسب إنجاز أعمال التشطيبات النهائية للدور العلوي الجاري تنفيذه بالدار ، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود لنهو كافة الأعمال في أقرب وقت بالمشاركة المجتمعية و تنفيذ تلك الأعمال لتوفير رعاية إنسانية متكاملة لتلك الفئة وتعزيز الخدمات الإجتماعية المقدمة لهم .