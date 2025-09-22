قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة تلا لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ،  وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، الدكتورة مني داوود مديرة عيادات التأمين الصحي بتلا.

 إستهل محافظ المنوفية جولته، بتفقد مبني عيادات التأمين الصحي بتلا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث تفقد المحافظ الصيدلية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد موجهاً بزيادة عدد منافذ صرف الأدوية تيسيراً علي المواطنين وتخفيف التكدس ، فيما أجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى من منتفعي التأمين واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة .

 وخلال تفقده  وجه  المحافظ بتشكيل لجنة لإجراء معاينة علي الطبيعة لبحث إمكانية تنفيذ أعمال توسعات وتعلية دورين إضافيين بعيادات التأمين الصحي بتلا  لاستيعاب عدد أكبر من مترددين منتفعي الـتأمين وتحسين جودة الخدمات لمرضي كبار السن ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات.

فيما قام محافظ المنوفية بزيارة تفقدية الي دار المسنين بتلا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة للنزلاء  ، رافقه الأستاذة عفاف عبدالخالق مديرة الدار ، وخلال تفقده أكد المحافظ علي أهمية تحسين مستوي الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين ، مشيراً الي ضرورة توفير بيئة آمنة لجميع النزلاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم ، هذا وقد تابع محافظ المنوفية نسب إنجاز أعمال التشطيبات النهائية للدور العلوي الجاري تنفيذه بالدار ، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود لنهو كافة الأعمال في أقرب وقت بالمشاركة المجتمعية و تنفيذ تلك الأعمال لتوفير رعاية إنسانية متكاملة لتلك الفئة وتعزيز الخدمات الإجتماعية المقدمة لهم .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية التأمين الصحي تلا

