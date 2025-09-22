أمانة الشيوخ تنهي الاستعدادات لاستقبال الأعضاء الجدد بالفصل التشريعي الثاني

صرّح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بأن الأمانة العامة انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة انهت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الحالي في التحرير.

وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

يأتي ذلك في إطار حرص الامانة العامة لمجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للسادة الأعضاء، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم البرلمانية فور انعقاد المجلس.