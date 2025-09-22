قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

مطاردة فتيات طريق الواحات
مطاردة فتيات طريق الواحات
ندى سويفى

تنظر محكمة جنح مستئانف أكتوبر، الأربعاء المقبل، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار إياد حبيش، بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

مطاردة فتيات طريق الواحات فتيات طريق الواحات محكمة جنح مستئانف أكتوبر

