تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة قضائية مثيرة للجدل، بعدما تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد إحدى الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، عقب شرائه زجاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ وُجد بداخلها حشرات ضارة بالصحة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أقام المواطن دعوى أمام محكمة سوهاج الاقتصادية، طالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة شراء منتجات ملوثة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وقضت المحكمة في جلستها الابتدائية بمعاقبة مدير الشركة المنتجة بالحبس سنة واحدة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، فضلًا عن إلزامه وشركته بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه للمدعي.

إلا أن الحكم تم استئنافه لاحقًا أمام محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج، والتي قضت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع تأييد الغرامة المالية البالغة 10 آلاف جنيه، والإبقاء على التعويض المدني لصالح المواطن المتضرر.

ومن جانبه، صرح الأستاذ مينا العسكري، محامي المدعي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن الحكم جاء تطبيقًا صحيحًا لنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

والتي تنص على: "للمستهلك الحق في الحصول على منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، والحق في التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به نتيجة شراء أو استخدام المنتجات المعيبة".

وأضاف "العسكري" أن الحكم بمثابة رسالة قوية لكل الشركات بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية، حفاظًا على صحة المستهلكين، مؤكدًا أن القضاء المصري دائمًا ينصف المواطن البسيط أمام أي استغلال أو إهمال من الشركات الكبرى.