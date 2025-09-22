حشرة في زجاجة مشروب تسقط حكمًا بالحبس وتكسب مواطنًا 20 ألف جنيه بسوهاج.. تفاصيل

في مشهد لم يتوقعه أحد، تحولت زجاجة مشروب غازي عادي إلى محور قضية قضائية هزت الرأي العام بسوهاج، بعدما اكتشف مواطن وجود حشرة نافقة داخلها، ليبدأ صراعًا قانونيًا مع الشركة المنتجة انتهى بتعويض مالي وحكم جنائي ضد مديرها.

القصة بدأت حينما اشترى المواطن الزجاجة من أحد منافذ بيع المواد الغذائية، ليفاجأ بأن ما يفترض أن يروي عطشه، يحمل في داخله مصدرًا للضرر.

لم يتردد كثيرًا، وقرر أن يسلك الطريق القانوني، فرفع دعوى أمام محكمة سوهاج الاقتصادية، مؤكدًا أن ما حدث إهدار لصحة الإنسان وكرامته.

حشرة ومشروب.. ما القصة؟

المحكمة كان لها رأي حاسم؛ إذ أصدرت حكمها بمعاقبة مدير الشركة بالحبس سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه، فضلًا عن إلزامه وشركته بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه للمدعي.

لكن الشركة لم تستسلم، فبادرت بالطعن على الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج، وهناك تقرر إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مع تأييد الغرامة والإبقاء على التعويض المدني، ليظل المواطن منتصرًا في نهاية المطاف.

وأكد الأستاذ مينا العسكري، محامي المدعي، أن الحكم جاء تطبيقًا مباشرًا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على: “حق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، والتعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به نتيجة استخدام المنتجات المعيبة”.

وأضاف "العسكري" أن هذه القضية رسالة واضحة إلى كل منتج وموزع أن صحة المواطن خط أحمر، والقضاء المصري لن يتهاون مع أي إهمال يمس حياة الناس.