مساعد وزير السياحة والآثار يشارك في ورشة العمل المصرية – الأردنية للتعاون السياحي

محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على فتح آفاق أرحب للتعاون السياحي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، شارك المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل المصرية– الأردنية للتعاون السياحي التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بالقاهرة بحضور نخبة من ممثلي القطاع السياحي في البلدين.

تنشيط السياحة 

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي انعقدت مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمّان.

وخلال كلمته، التي ألقاها، أكد المهندس أحمد يوسف على أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن السوق العربي يعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، لما يتميز به من روابط أخوية وثقافية وتاريخية تجمع بين الشعب المصري والأشقاء العرب.

كما أشار إلى أن انعقاد هذه الورشة المشتركة يؤكد على حرص الجانبين المصري والأردني على تعزيز التعاون السياحي المشترك بين البلدين وتعظيم الاستفادة من العلاقات المتميزة بينهما وتحويلها إلى فرص سياحية ملموسة تعود بالنفع على صناعة السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام السائح الأردني لاكتشاف المقومات المتنوعة التي تجعل من مصر مقصدًا فريدًا على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا على أن مصر تسعى دائمًا إلى تطوير برامج وآليات جديدة للترويج السياحي للمقصد المصري بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما من الأسواق العربية ومنها السوق الأردني.

وأوضح أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز هذا التعاون والتي من أبرزها زيادة عدد رحلات الطيران المنتظم والعارض بين مصر والأردن، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة تُبرز تنوع المنتجات السياحية في البلدين، وتنظيم برامج سياحية مشتركة تستهدف أسواق سياحية جديدة إلى جانب السوق العربي.

وعلى هامش ورشة العمل، عقد المهندس أحمد يوسف لقاءً مع الدكتور عبد الرزاق العربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية والمهندس يزن محادين مفوض إدارة محمية البترا والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ تناول بحث سبل تعزيز آليات التعاون في مجال السياحة بين البلدين بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بينهما من خلال الترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة، ورحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والمؤثرين للبلدين للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها كلا البلدين، بالإضافة إلى الترويج المشترك لمنتج السياحة الروحانية في البلدين.

وقد شارك في ورشة العمل من الجانب المصري السيد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق العام لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، والأستاذة سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأستاذة داليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة نورهان عبد الرحيم مسئول أسواق الشرق الأوسط بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كما حضر من الجانب الأردني وفد من هيئة تنشيط السياحة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الرزاق العربيات المدير العام للهيئة، والمهندس يزن محادين مفوض إدارة محمية البترا والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وممثلين عن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

هذا بالإضافة إلى ممثلين عن 25 من كبريات شركات السياحة و32 منشأة فندقية مصرية، وممثلين عن 26 شركة سياحة ومنشاة فندقية أردنية، وممثلين عن قطاع الطيران من الجانبين المصري والأردني.

