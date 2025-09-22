قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد بالعبور ويؤكد: نموذج رائد للتعليم المزدوج

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة تفقدية إلى مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة التي تعد نموذجاً مميزاً للتعليم المزدوج حيث تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف داخل مصانع وشركات إيجيبت جولد بما يضمن للطلاب اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للحصول على فرص عمل مباشرة بعد التخرج
وخلال جولته تفقد المحافظ الفصول الدراسية وورش العمل المجهزة بأحدث المعدات واستمع إلى شرح حول المناهج الدراسية التي أُعدت بالتعاون مع خبراء الصناعة كما التقى بالطلاب وحاورهم حول طموحاتهم المستقبلية مشيداً بجدية التجربة التي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً
وأكد المحافظ أن الدولة تدعم هذه النماذج الناجحة وتشجع على تعميمها في مختلف التخصصات مشيراً إلى أن صناعة الذهب إرث مصري عريق يتطلب من الطلاب حب المهنة والاجتهاد المستمر موضحاً أن الدراسة بالمدرسة مجانية بالكامل وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتشمل تخصصات متعددة مع تدريب عملي مكثف وهو ما يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على العمالة الفنية والتكنولوجية.

القليوبية جولة العبور

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

