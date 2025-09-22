محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد بالعبور ويؤكد: نموذج رائد للتعليم المزدوج

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة تفقدية إلى مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة التي تعد نموذجاً مميزاً للتعليم المزدوج حيث تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف داخل مصانع وشركات إيجيبت جولد بما يضمن للطلاب اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للحصول على فرص عمل مباشرة بعد التخرج

وخلال جولته تفقد المحافظ الفصول الدراسية وورش العمل المجهزة بأحدث المعدات واستمع إلى شرح حول المناهج الدراسية التي أُعدت بالتعاون مع خبراء الصناعة كما التقى بالطلاب وحاورهم حول طموحاتهم المستقبلية مشيداً بجدية التجربة التي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً

وأكد المحافظ أن الدولة تدعم هذه النماذج الناجحة وتشجع على تعميمها في مختلف التخصصات مشيراً إلى أن صناعة الذهب إرث مصري عريق يتطلب من الطلاب حب المهنة والاجتهاد المستمر موضحاً أن الدراسة بالمدرسة مجانية بالكامل وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتشمل تخصصات متعددة مع تدريب عملي مكثف وهو ما يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على العمالة الفنية والتكنولوجية.