تحالف الأحزاب يتخذ عددا من الإجراءات للإعلان عن التشكيل الكامل للاتحاد الاقتصادي

قال المستشار محمد حسين، رئيس الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، إنه تم اتخاذ عدد من الخطوات للإعلان عن التشكيل الكامل للاتحاد الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه قبيل أيام.

ولفت حسين، إلى أنه تم عقد اجتماع مع كمال حسنين أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الريادة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تمخض عن تشكيل هيئة المكتب للاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية.

في نفس السياق، كلف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، المستشار محمد حسين، بتشكيل المكتب الفني للاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، وعلى أثره سيتم عقد اجتماع من رئيس الاتحاد الاقتصادي مع هيئة المكتب ثم المكتب الفني تمهيدا لاجتماع مع رؤساء أحزاب التحالف.