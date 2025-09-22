جولة تفقدية شاملة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة

قام المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية موسعة داخل مقر الجهاز، رافقه خلالها نواب رئيس الجهاز والمديرين، لمتابعة سير العمل داخل الإدارات المختلفة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجولة شملت:المرور على جميع الإدارات الخدمية والتنفيذية، متابعة العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات وسرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى السكان.

رئيس الجهاز حرص على لقاء الموظفين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، مؤكداً أن تذليل العقبات وتهيئة بيئة عمل مناسبة أساس لرفع الأداء وتحسين الخدمة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والالتزام الكامل، مشدداً على أن خدمة المواطن هي الأولوية الأولى، وأن كفاءة الموظف وانضباطه هما أساس نجاح المنظومة. كما وجّه بضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات وتطوير أساليب التعامل مع الجمهور بما يرسخ مبادئ الشفافية والانتماء.



