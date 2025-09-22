رسلان يعلن تفاصيل بطولة مصر الدولية للكروكيه

عقد الاتحاد المصري للكروكيه برئاسة الدكتور محمد رسلان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية للكروكيه التي تقام في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 88 لاعبًا من 10 دول.

وأكد الدكتور محمد رسلان أن البطولة ستشهد منافسات قوية من جميع الدول المشاركة، كما تشهد جوائز مالية تصل إلى ألفين ونصف دولار.

وتابع رسلان أن البطولة تسهم في رفع تصنيف اللاعبين في الاتحاد الدولي للعبة، كونها بطولة فردية.

وأوضح رسلان أن نظام البطولة يبدأ بدور المجموعات الذي يضم 8 مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدور الرئيسي بينما يخوض أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس مباريات تأهيلية مع لاعبين من المجموعات المجاورة، على أن يكتمل بذلك عقد الدور الرئيسي بداية من دور الـ32.

استكمل رسلان أن مصر تتصدر التصنيف الدولي للعبة منذ سنوات طويلة، حيث يتواجد أكثر من لاعب في قائمة العشرة الأوائل، وهو ما تنفرد به مصر عن باقي الدول.

وأتم رسلان أنه سيتم تنظيم يوم سياحي للوفود المشاركة يوم السبت المقبل، للتعريف بالمعالم السياحية المصرية، والمساهمة في الترويج للآثار المصرية العظيمة.

ويشارك في بطولة مصر الدولية 2025 كل من، أستراليا، جنوب إفريقيا، أمريكا، إسبانيا، فلسطين، كندا، إيرلندا، التشيك، إنجلترا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتقام البطولة علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالإضافة إلى ملاعب أندية الجزيرة والصيد وهليوبوليس الشروق والزهور والزمالك.