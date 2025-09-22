معدل مرعب.. هالاند يتفوق على ثنائي السيتي في قائمة الأكثر تهديفا

بات النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق الكرة الأول بنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي الأكثر تسجيلا للأهداف مع السيتي في الدوري الإنجليزي.

وامتلك النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق الكرة الأول بنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي معدل أهداف مرعب وأصبح أكثر من سجل مع نادي مانشستر سيتي في البريميرليج تاريخيًا .

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي على النحو التالي:

184 هدفا الأرجنتيني سيرجيو اجويرو 275 مباراة

91 هدفا الإنجليزي رحيم ستيرلينج 225 مباراة

91 هدفا النرويجي إيرلينج هالاند 102 مباراة

وتعادل آرسنال مع ضيفه نادي مانشيستر سيتي بهدف لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء امس الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

جاء هدف تقدم مانشستر سيتي عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند بالدقيقة 9، وتعادل جابريل مارتينيلي، بالدقيقة 93.

سيطر مانشستر سيتي، على مجريات الشوط الأول، واستغلل جوارديولا، سرعات هالاند ودوكو في تهديد مرمى الجانرز، في المقابل حاول المدفعجية ضرب التكتلات الدفاعية للسيتي، لكن دوناروما كان بالمرصاد لهجمات أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكاي بلو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن الجانرز من تهديد مرمى الضيوف، بعدد من الكرات الخطيرة، حتى أحرز هدف التعادل في وقت قاتل، وينجو من الهزيمة بسيناريو درامي.

وبهذا يحتل آرسنال المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد سكاي بلو بالمركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وأشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بنجمه النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا تعكس قيمته الكبيرة، وأن الفريق السماوي محظوظ بامتلاكه مهاجمًا بهذه الجودة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب مباراة نابولي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن محظوظون بوجود هالاند. لقد أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال خلال 49 مباراة فقط. يكفي أن ننظر إلى أسماء مثل فان نيستلروي، ليفاندوفسكي، وأسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والآن هالاند يقف بينهم. إنه مذهل حقًا من حيث إحراز الأهداف".

وحول مستقبل اللاعب النرويجي، قال المدرب الإسباني: "إذا استمر بنفس المستوى ولعب لعشر سنوات مقبلة، فلا يوجد ما يمنعه من تحطيم كل الأرقام القياسية.. الأمر يعتمد على الاستمرارية، اكتساب الخبرة، تسجيل الأهداف الحاسمة، والحفاظ على العقلية القوية".