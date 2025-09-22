قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
رياضة

معدل مرعب.. هالاند يتفوق على ثنائي السيتي في قائمة الأكثر تهديفا

هالاند
هالاند
يسري غازي

بات النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق الكرة الأول بنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي الأكثر تسجيلا للأهداف مع السيتي في الدوري الإنجليزي.

وامتلك النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق الكرة الأول بنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي معدل أهداف مرعب وأصبح أكثر من سجل مع نادي مانشستر سيتي في البريميرليج تاريخيًا .

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي على النحو التالي: 

184 هدفا الأرجنتيني سيرجيو اجويرو 275 مباراة 

91 هدفا الإنجليزي رحيم ستيرلينج 225 مباراة 

91 هدفا النرويجي إيرلينج هالاند 102 مباراة

وتعادل آرسنال مع ضيفه نادي مانشيستر سيتي بهدف لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء امس الأحد على ملعب "الإمارات"،  ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

جاء هدف تقدم مانشستر سيتي عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند بالدقيقة 9، وتعادل جابريل مارتينيلي، بالدقيقة 93.

سيطر مانشستر سيتي، على مجريات الشوط الأول، واستغلل جوارديولا، سرعات هالاند ودوكو في تهديد مرمى الجانرز، في المقابل حاول المدفعجية ضرب التكتلات الدفاعية للسيتي، لكن دوناروما كان بالمرصاد لهجمات أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكاي بلو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن الجانرز من تهديد مرمى الضيوف، بعدد من الكرات الخطيرة، حتى أحرز هدف التعادل في وقت قاتل، وينجو من الهزيمة بسيناريو درامي.

وبهذا يحتل آرسنال المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد سكاي بلو بالمركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وأشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بنجمه النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا تعكس قيمته الكبيرة، وأن الفريق السماوي محظوظ بامتلاكه مهاجمًا بهذه الجودة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب مباراة نابولي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن محظوظون بوجود هالاند. لقد أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال خلال 49 مباراة فقط. يكفي أن ننظر إلى أسماء مثل فان نيستلروي، ليفاندوفسكي، وأسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والآن هالاند يقف بينهم. إنه مذهل حقًا من حيث إحراز الأهداف".

وحول مستقبل اللاعب النرويجي، قال المدرب الإسباني: "إذا استمر بنفس المستوى ولعب لعشر سنوات مقبلة، فلا يوجد ما يمنعه من تحطيم كل الأرقام القياسية.. الأمر يعتمد على الاستمرارية، اكتساب الخبرة، تسجيل الأهداف الحاسمة، والحفاظ على العقلية القوية".

هالاند الدوري الإنجليزي ستيرلينج مانشيستر سيتي

