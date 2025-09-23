مديرية الزراعة تعلن بدء موسم حصاد القطن وتطبيق برنامج الجني المحسن

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بدعم وتطوير المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، وبمتابعة الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، وبإشراف المهندس محمود عبد القادر، مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية، تواصل مديرية الزراعة جهودها في تنفيذ برنامج الجني المحسن للقطن، باعتباره خطوة مهمة نحو زيادة إنتاجية القطن المصري والحفاظ على جودته العالمية.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الزراعة بدء موسم حصاد القطن، حيث انطلقت الفعاليات من الحقل الإرشادي بمركز القنطرة غرب المنزرع بمساحة ٥ أفدنة، وذلك بالتوازي مع حصاد التجارب البحثية لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، والتي تضمنت ستة تراكيب وراثية من طبقة الأقطان طويلة التيلة (بحري).

وفي كلمة ألقاها الدكتور محمد شطا خلال الفعاليات، أوضح أن وزارة الزراعة قامت بتوفير التقاوي المنتقاة من صنف "سوبر جيزة ٩٤" الذي يعد من أبرز أصناف القطن طويلة التيلة بوجه بحري، إلى جانب تنفيذ تجارب لأصناف "جيزة ٨٦" و"جيزة ٩٧"، وهو ما يعكس حرص الوزارة على دعم المزارعين بأفضل الأصناف عالية الجودة والإنتاجية. كما وجّه شكره وتقديره إلى معالي اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على دعمه المستمر للقطاع الزراعي وتوفيره للأسمدة الأزوتية المدعمة، مما ساهم في نجاح موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن القطن يُزرع بمحافظة الإسماعيلية على مساحة تقدر بنحو ١٣٠٠ فدان موزعة بين مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق.

من جانبه، أكد الدكتور سامي بدر، رئيس اللجنة العلمية بمعهد بحوث القطن والمشرف على التجارب، أهمية الجني المحسن في الحفاظ على إنتاجية المحصول، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ العمليات الزراعية بدءًا من تجهيز الأرض للزراعة، مرورًا ببرامج المكافحة والري والتسميد وفقًا للتوصيات العلمية المناسبة لكل منطقة. وأوضح أنه قد تم تطبيق البرامج الموصى بها في خدمة المحصول مما انعكس على زيادة الإنتاجية، موجّهًا الشكر للمزارع أحمد حفني على التزامه الكامل بتنفيذ التوصيات الفنية.

كما شهدت فعاليات يوم الحصاد حضور موسع من ممثلو الجهاز الإرشادي وجهاز المكافحة بمديرية الزراعة، والإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، إلى جانب مسئولي المنطقة الإحصائية بالإسماعيلية.