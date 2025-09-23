فيكتور جيوكيريس يحصد جائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العالم 2025

أعلنت مجلة فرانس فوتبول مساء الإثنين عن فوز المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم لعام 2025، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز الأفضل المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

نال جيوكيريس، لاعب آرسنال الحالي وسبورتنج لشبونة السابق، الجائزة بعدما تصدر قائمة الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى خلال موسم 2024/2025، بتسجيله 39 هدفًا في الدوري البرتغالي مع فريقه السابق.

رغم هذا الرقم الكبير، فإن جيوكيريس لم يتمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي ذهبت إلى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، الذي سجل 31 هدفًا، مستفيدًا من اختلاف معامل النقاط بين الدوريات الأوروبية.

جوائز متعددة في الحفل

الحفل لم يقتصر على هذه الجائزة، بل شهد أيضًا الإعلان عن الفائزين بجوائز أخرى بارزة مثل:

الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

جائزة كرويف لأفضل مدرب.

جائزة أفضل نادٍ للرجال والسيدات.



وبهذا الإنجاز، يضيف جيوكيريس تتويجًا فرديًا تاريخيًا لمسيرته، بعد موسم استثنائي وضعه بين أبرز مهاجمي أوروبا.

