المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
رياضة

نجم المصري السابق: كامل أبو علي أخطأ في عدم تواجد لجنة كرة داخل النادي

رباب الهواري

أبدى إبراهيم المصري نجم المصري البورسعيدي السابق، تحفظه على عدم تواجد لجنة للكرة داخل المتصدي المصري.

وقال المصري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كامل ابو علي واخد موقف مني من توقيت احداث بورسعيد ولكن أنا لست ضد كامل ابو علي لأنه من اهم الرموز البورسعيدية.

وأضاف: وأنا أخدم النادي المصري في أي وقت وحقي ضايع في النادي المصري رغم أنني ساهمت في إنهاء العديد من الصفقات وقت سمير ابو حلبية.

وتابع: إسم كامل أبو علي يجعلنا نتباهى، ولكن عليه تبادل الأوضاع بإسناد ملف الكرة إلى لاعبين سابقين.

وواصل: وأحلم بتتويج المصري بدوري أبطال أفريقيا وغير راضي عن اسكواد المصري الحالي ولدي تحفظ على العديد من الإسماء داخل الفريق.

وأكمل: وهناك مراكز في الفريق تحتاج إلى تدعيم وأمامنا ٤ بطولات وهدفنا التتويج بواحدة على الأقل.

