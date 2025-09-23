نجم المصري السابق: كامل أبو علي أخطأ في عدم تواجد لجنة كرة داخل النادي

أبدى إبراهيم المصري نجم المصري البورسعيدي السابق، تحفظه على عدم تواجد لجنة للكرة داخل المتصدي المصري.

وقال المصري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كامل ابو علي واخد موقف مني من توقيت احداث بورسعيد ولكن أنا لست ضد كامل ابو علي لأنه من اهم الرموز البورسعيدية.

وأضاف: وأنا أخدم النادي المصري في أي وقت وحقي ضايع في النادي المصري رغم أنني ساهمت في إنهاء العديد من الصفقات وقت سمير ابو حلبية.

وتابع: إسم كامل أبو علي يجعلنا نتباهى، ولكن عليه تبادل الأوضاع بإسناد ملف الكرة إلى لاعبين سابقين.

وواصل: وأحلم بتتويج المصري بدوري أبطال أفريقيا وغير راضي عن اسكواد المصري الحالي ولدي تحفظ على العديد من الإسماء داخل الفريق.

وأكمل: وهناك مراكز في الفريق تحتاج إلى تدعيم وأمامنا ٤ بطولات وهدفنا التتويج بواحدة على الأقل.