قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكالمة كانت الشرارة.. تفاصيل جديدة في مذبحـ ـة العامرية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شهدت منطقة عبدالقادر بالعامرية غربي الإسكندرية ، حادثا مأساويا هز مشاعر الجميع، حيث تجرد أب من جميع مشاعر الإنسانية وقتل ابنته وأصاب الآخرى ثم طعن نفسه وأنهى حياته.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام لنيابات العامرية أول بالإسكندرية، أن مكالمة هاتفية أخيرة بين الأب المنتحر وزوجته كانت الشرارة التي أشعلت جريمته التي انتهت بمقتل إحدى طفلتيه على يديه وإصابة الثانية إصابات حرجة، بعد أن رفضت العودة إليه، وقرر الانتقام.

وتعود خلفية الواقعة إلى خلافات زوجية دفعت الأب "أ. ع. م" لترك منزل الزوجية في أغسطس الماضي، ومحاولاته المستمرة لإجبار زوجته "هـ.ب.ع" على العودة، والتي قوبلت بالرفض.

ووفقًا للتحقيقات، استدرج الأب طفلتيه "ر" (16 عامًا) و"ر" (10 أعوام) إلى مسكنه بوعد شراء "حقائب مدرسية جديدة". وعقب احتجازهما، أجرى مكالمة هاتفية أخيرة بزوجته طالبًا منها الحضور ومنحه "حقوقه الشرعية"، وعندما رفضت، هددها بقتل الطفلتين، فلم تستجب لتهديده، ثم نفذ تهديده وقتل ابنته وأصاب الأخرى وانهى حياته في النهاية.

بدأت الواقعة تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام شخص بالتعدي على بناته وإصابة نفسه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر خلافات أسرية بين " ا.ع.م" وبين زوجته " ه.ب.ع" منذ شهر أغسطس من عام 2024 وانه ترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده فى مسكن خاص به وبمحاولته التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد وان زوجته تمتنع عن اعطاءه حقوقه الشرعية دون سبب.

وأمام إصرارها على الرفض، قرر الأب تنفيذ تهديده انتقامًا منها، فقتل ابنته الكبرى طعنًا، وأصاب الصغرى التي هربت بجرح في رقبتها، ثم أنهى حياته بالانتحار.

تحرر محضر بالواقعة بقسم العامرية أول وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة التي حملت المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية، للوقوف على كافة ملابساتها.

الاسكندرية عبدالقادر العامرية حادث مأساوي محمود وصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد