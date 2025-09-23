مكالمة كانت الشرارة.. تفاصيل جديدة في مذبحـ ـة العامرية بالإسكندرية

شهدت منطقة عبدالقادر بالعامرية غربي الإسكندرية ، حادثا مأساويا هز مشاعر الجميع، حيث تجرد أب من جميع مشاعر الإنسانية وقتل ابنته وأصاب الآخرى ثم طعن نفسه وأنهى حياته.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام لنيابات العامرية أول بالإسكندرية، أن مكالمة هاتفية أخيرة بين الأب المنتحر وزوجته كانت الشرارة التي أشعلت جريمته التي انتهت بمقتل إحدى طفلتيه على يديه وإصابة الثانية إصابات حرجة، بعد أن رفضت العودة إليه، وقرر الانتقام.

وتعود خلفية الواقعة إلى خلافات زوجية دفعت الأب "أ. ع. م" لترك منزل الزوجية في أغسطس الماضي، ومحاولاته المستمرة لإجبار زوجته "هـ.ب.ع" على العودة، والتي قوبلت بالرفض.

ووفقًا للتحقيقات، استدرج الأب طفلتيه "ر" (16 عامًا) و"ر" (10 أعوام) إلى مسكنه بوعد شراء "حقائب مدرسية جديدة". وعقب احتجازهما، أجرى مكالمة هاتفية أخيرة بزوجته طالبًا منها الحضور ومنحه "حقوقه الشرعية"، وعندما رفضت، هددها بقتل الطفلتين، فلم تستجب لتهديده، ثم نفذ تهديده وقتل ابنته وأصاب الأخرى وانهى حياته في النهاية.

بدأت الواقعة تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام شخص بالتعدي على بناته وإصابة نفسه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر خلافات أسرية بين " ا.ع.م" وبين زوجته " ه.ب.ع" منذ شهر أغسطس من عام 2024 وانه ترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده فى مسكن خاص به وبمحاولته التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد وان زوجته تمتنع عن اعطاءه حقوقه الشرعية دون سبب.

وأمام إصرارها على الرفض، قرر الأب تنفيذ تهديده انتقامًا منها، فقتل ابنته الكبرى طعنًا، وأصاب الصغرى التي هربت بجرح في رقبتها، ثم أنهى حياته بالانتحار.

تحرر محضر بالواقعة بقسم العامرية أول وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة التي حملت المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية، للوقوف على كافة ملابساتها.