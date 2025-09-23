الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه و الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم مجال الطاقة النظيفة، في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا (Aqua Energy Expo Middle East and Africa).

والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

تقديم خدمة فعالة لقطاع المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية



أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تقديم خدمة فعالة لقطاع المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، حيث تستغل وزارة الإنتاج الحربي فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها؛ لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق بزيادة التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية و دعماً للاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي حلوان للمسبوكات (مصنع9 الحربي)، بمنتجات ( محبس 3 بوصة – محبس عدم الرجوع – محبس سكينة – غطاء صرف صحي – درج سلم – جرليا – جسم طلمبة – كوع – مشترك)، شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجات ( محرك قوى 5 حصان – طلمبة مياه على محرك كهربائي – محرك F2L511 على الطلمبة الهولندي – رول آب بمحركات دويتس FL511)، حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قطبان نحاس مقاسات – شرائط و لفات نحاس و ألمونيوم)، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات ( ألواح طاقة شمسية 550 وات)، قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمنتجات ( رول آب الطلمبات الغاطسة – رول آب محطات المياه)، حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بمنتجات (جهاز توفير المياه)، شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بجهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 12-14لتر يوميا.



ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي وقّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة "ميزوها" اليابانية لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بمعدل 500 لتر يوميًا، محليًا في إحدى شركات الإنتاج الحربي، وذلك استكمالا للنجاح الذي تم بين الجانبين في تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة من 12-14لتر يوميا ، مما يبرز دور الوزارة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع المياه والطاقة، وجهود التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في المعرض.



وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.