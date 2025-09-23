قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه و الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم مجال الطاقة النظيفة، في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا (Aqua Energy Expo Middle East and Africa).

 والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمعارض بمدينة نصر،  خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

تقديم خدمة فعالة لقطاع المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية


أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تقديم خدمة فعالة لقطاع المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، حيث تستغل وزارة الإنتاج الحربي فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها؛ لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.


وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق بزيادة التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية و دعماً للاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض عدد من  شركات الإنتاج الحربي، وهي حلوان للمسبوكات (مصنع9 الحربي)، بمنتجات   ( محبس 3 بوصة – محبس عدم الرجوع – محبس سكينة – غطاء صرف صحي – درج سلم – جرليا – جسم طلمبة – كوع – مشترك)، شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجات ( محرك قوى 5 حصان – طلمبة مياه على محرك كهربائي – محرك F2L511 على الطلمبة الهولندي – رول آب بمحركات دويتس FL511)، حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قطبان نحاس مقاسات – شرائط و لفات نحاس و ألمونيوم)، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات ( ألواح طاقة شمسية 550 وات)، قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمنتجات ( رول آب الطلمبات الغاطسة – رول آب محطات المياه)، حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بمنتجات (جهاز توفير المياه)، شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بجهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 12-14لتر يوميا.


ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي وقّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة "ميزوها" اليابانية لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بمعدل 500 لتر يوميًا، محليًا في إحدى شركات الإنتاج الحربي، وذلك استكمالا للنجاح الذي تم بين الجانبين في تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة من 12-14لتر يوميا ، مما يبرز دور الوزارة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع المياه والطاقة، وجهود التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في المعرض.


وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.

وزارة الإنتاج الحربي المعرض الدولي للمياه و الطاقة بالشرق الأوسط و أفريقيا الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

نائبة وزير الصحة

نائبة وزير الصحة تتفقد أقسام النساء والحضان بمستشفى كفر الشيخ العام..صور

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد