المؤتمر: الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين انتصار للشرعية

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن اعتراف فرنسا مؤخرًا بدولة فلسطين، وقبلها بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، يُمثل خطوة مهمة وانتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية، ويعكس تحوّلًا واضحًا في المواقف العالمية تجاه عدالة القضية الفلسطينية.

وأشار جودة إلى أن الاعترافات المتتالية ليست مجرد مواقف رمزية، لكنها تعكس إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال والتمهيد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المطلب الذي لم تتوقف مصر عن دعمه في كل المحافل الدولية.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية كان لها دور محوري في إبقاء القضية الفلسطينية حية على أجندة المجتمع الدولي، من خلال التحركات السياسية المستمرة، والوساطة الفاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والدفع نحو حل الدولتين باعتباره الخيار الواقعي والوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

واختتم القبطان وليد جودة مؤكداً أن الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين هي بداية مرحلة جديدة يجب البناء عليها، ومصر ستظل صوتًا داعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته ويقيم دولته المستقلة.